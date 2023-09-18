Ледве не збив людей на зебрі, потім кинувся на них із балончиком: у Дніпрі відзначився таксист (відео)

Чоловік швидко втік з місця події

У понеділок, 18 вересня, у Дніпрі близько 08:00 на перетині вулиць Макарова та Титова водій автомобіля Mazda влаштував ДТП та напав на пешиходів.

Поведінка водія потрапила на відео. Його опублікував один із місцевих Telegram-каналів.

Так, водій Mazda спочатку перетнув подвійну суцільну смугу і проїхав на червоний сигнал світлофора серед пішоходів, що йшли переходом "зебра".

Обурені люди почали робити зауваження нахабному водієві. Але той залишив машину посеред дороги і кинувся на городян із балончиком. Після цього чоловік швидко втік з місця події.

Telegram-канал, посилаючись на власні джерела, повідомив, що призвідником цього інциденту виявився таксист.

Місцева поліція поки не дала коментар щодо того, що сталося.

Раніше "Телеграм" повідомляв, що в Києві зловили водія, який нахабно підрізав "швидку" та погрожував лікарям. Зловмисника оперативно знайшли, тепер він постане перед судом.