Чуть не сбил людей на зебре, потом бросился на них с баллончиком: в Днепре отличился таксист (видео)

Мужчина быстро скрылся с места происшествия

В понедельник, 18 сентября, в Днепре около 08:00 на пересечении улиц Макарова и Титова водитель автомобиля Mazda устроил ДТП и масштабную потасовку с пешеходами.

Поведение водителя попало на видео. Его опубликовал один из местных Telegram-каналов.

Так, водитель Mazda сначала пересек двойную сплошную полосу и проехал на красный сигнал светофора среди пешеходов, идущих по переходу "зебра".

Возмущенные люди стали делать замечания наглому водителю. Но тот оставил машину посреди дороги и бросился на горожан с баллончиком. После чего мужчина быстро скрылся с места происшествия.

Telegram-канал, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что зачинщиком этого инцидента оказался таксист.

Местная полиция пока не дала комментарий относительно произошедшего.

Ранее "Телеграмм" сообщал, что в Киеве поймали водителя, который нагло подрезал "скорую" и угрожал врачам. Злоумышленника оперативно нашли, теперь он предстанет перед судом.