У Києві сталася смертельна ДТП: таксист влетів у легковик та бензовоз (ексклюзивні фото)

За попередньою інформацією, водій таксі не впорався з керуванням

У Києві ввечері неділі, 24 вересня, сталася серйозна ДТП за участю двох легковиків та вантажівки.

Як поінформував кореспондент "Телеграфа" з місця події, інцидент стався на перехресті Мінського шосе та Нової кільцевої дороги.

Згідно з попередньою версією, водій таксі "BOLT" на легковому автомобілі Volkswagen врізався в легковик Kia і в бензовоз.

На щастя, спалаху палива не сталося, проте внаслідок зіткнення загинула пасажирка таксі.

Автомобіль рухався з боку Гостомельського шосе у напрямку Оболоні. Інші деталі про кількість постраждалих та обставини аварії уточнюються.

Як видно на знімках, після зіткнення автомобіля таксі відірвало передній і задній бампери, а також зім’яло ліву сторону. "Кіа" обійшлася розбитою задньою частиною.

Фото: Василь Мозговий, "Телеграф"

Раніше "Телеграф" розповідав, що днями у Чорногорії автобус з українцями зірвався у прірву. В одного з пасажирів важкі травми, йому ампутували кінцівку.