У Києві сталася смертельна ДТП: таксист влетів у легковик та бензовоз (ексклюзивні фото)
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За попередньою інформацією, водій таксі не впорався з керуванням
У Києві ввечері неділі, 24 вересня, сталася серйозна ДТП за участю двох легковиків та вантажівки.
Як поінформував кореспондент "Телеграфа" з місця події, інцидент стався на перехресті Мінського шосе та Нової кільцевої дороги.
Згідно з попередньою версією, водій таксі "BOLT" на легковому автомобілі Volkswagen врізався в легковик Kia і в бензовоз.
На щастя, спалаху палива не сталося, проте внаслідок зіткнення загинула пасажирка таксі.
Автомобіль рухався з боку Гостомельського шосе у напрямку Оболоні. Інші деталі про кількість постраждалих та обставини аварії уточнюються.
Як видно на знімках, після зіткнення автомобіля таксі відірвало передній і задній бампери, а також зім’яло ліву сторону. "Кіа" обійшлася розбитою задньою частиною.
Фото: Василь Мозговий, "Телеграф"
Раніше "Телеграф" розповідав, що днями у Чорногорії автобус з українцями зірвався у прірву. В одного з пасажирів важкі травми, йому ампутували кінцівку.