В Киеве произошло смертельное ДТП: таксист влетел в легковушку и бензовоз (эксклюзивные фото)

По предварительной информации, водитель такси не справился с управлением

В Киеве вечером воскресенья, 24 сентября, произошло серьезное ДТП с участием двух легковушек и грузовика.

Как проинформировал корреспондент "Телеграфа" с места происшествия, инцидент произошел на перекрестке Минского шоссе и Новой кольцевой дороги.

Согласно предварительной версии водитель такси "BOLT" на легковом автомобиле Volkswagen врезался в легковушку Kia и в бензовоз.

К счастью, возгорания топлива не произошло, однако вследствие столкновения погибла пассажирка такси.

Автомобиль двигался со стороны Гостомельского шоссе по направлению Оболони. Другие детали о количестве пострадавших и обстоятельствах аварии уточняются.

Как видно на снимках, после столкновения у автомобиля такси оторвало передний и задний бампера, а также смяло левую сторону. "Киа" обошлась разбитой задней частью.

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на днях в Черногории автобус с украинцами сорвался в пропасть. У одного из пассажиров — тяжелые травмы, ему ампутировали конечность.