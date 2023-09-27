Під Києвом у ДТП загинула молода сім'я з немовлям: подробиці (фото)

BMW розтрощило до невпізнання

На Київщині сталася смертельна ДТП. Серед загиблих виявилася маленька дитина.

Про це повідомив популярний інтернет-паблік "Київ Автомобільний", посилаючись на дані очевидців. Так, згідно з попередньою інформацією, подія сталася в Обухівському районі, коли водій легкового автомобіля BMW нібито виїхав на зустрічну смугу. Стверджується, що чоловік не переконався у безпеці маневру і там зіткнувся із вантажівкою.

Як можна побачити на фото з місця подій, удар був такої сили, що BMW розтрощило до невпізнання.

У салоні транспортного засобу знаходився 28-річний чоловік, його 24-річна дружина та маленька дитина. На жаль, за інформацією автора посту, усі вони загинули. Про стан водія вантажівки не повідомляється.

"На місці продовжують працювати правоохоронці, представники ДСНС та медики", — йдеться у повідомленні.

Офіційного коментаря поліції на момент виходу публікації не було.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві ввечері неділі, 24 вересня, сталася серйозна ДТП за участю двох легковиків та вантажівки.