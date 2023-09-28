Укр

Авто разорвало на куски: в Киеве произошло смертельное ДТП (эксклюзивные фото)

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публикации
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Полиция уже завела уголовное дело по факту ДТП Новость обновлена 28 сентября 2023, 21:43
Полиция уже завела уголовное дело по факту ДТП. Фото Телеграф

Куски автомобиля разлетелись на 50 метров по проезжей части

Под Киевом на ирпенской трассе произошло смертельное ДТП. Автомобиль Mitsubishi Lancer на бешенной скорости вылетел на встречку, где столкнулся с тремя автомобилями. От силы удара Mitsubishi разорвало на куски.

Об этом сообщили в полиции Киева. Известно, что два человека погибли в результате столкновения.

По информации корреспондента "Телеграфа", ДТП произошло в Святошинском районе Киева неподалеку от улицы Наумова в 18:00 в четверг, 28 сентября. Красный Mitsubishi ехал в сторону Киева, но внезапно потерял управление и вылетел на встречку под углом около 30 градусов, где столкнулся с тремя авто: Kia Sorento, Skoda Fabia и Renault Sandero. Из-за сильного столкновения Mitsubishi разорвало на куски, которые разлетелись на 50 метров. Водитель и пассажир погибли на месте.

В полиции рассказали, что в автомобиле Kia пострадала женщина-водитель и ребенок. Renault съехал в кювет, обошлось без пострадавших, лишь небольшие повреждения авто. Из-за аварии движение автомобилей было значительно затруднено.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УКУ (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве сбили женщину на пешеходном переходе. Водитель грузовика не заметил пешехода, та погибла на месте.

Теги:
#ДТП #Киевская область #Ирпень #Смертельная авария