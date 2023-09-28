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Авто розірвало на шматки: у Києві сталася смертельна ДТП (ексклюзивні фото)

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
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Поліція вже порушила кримінальну справу за фактом ДТП Новина оновлена 28 вересня 2023, 21:43
Поліція вже порушила кримінальну справу за фактом ДТП. Фото Телеграф

Шматки автомобіля розлетілися на 50 метрів по проїжджій частині

Під Києвом на Ірпінській трасі сталася смертельна ДТП. Автомобіль Mitsubishi Lancer на шаленій швидкості вилетів на зустріч, де зіткнувся з трьома автомобілями. Від сили удару Mitsubishi розірвало на шматки.

Про це повідомили у поліції Києва. Відомо, що дві людини загинули внаслідок зіткнення.

За інформацією кореспондента "Телеграфа", ДТП сталося у Святошинському районі Києва неподалік вулиці Наумова о 18:00 у четвер, 28 вересня. Червоний Mitsubishi їхав у бік Києва, але раптово втратив керування та вилетів на зустрічку під кутом близько 30 градусів, де зіткнувся з трьома авто: Kia Sorento, Skoda Fabia та Renault Sandero. Через сильне зіткнення Mitsubishi розірвало на шматки, які розлетілися на 50 метрів. Водій та пасажир загинули на місці.

У поліції розповіли, що в автомобілі Kia постраждала жінка-водій та дитина. Renault з’їхав у кювет, обійшлося без потерпілих, лише невеликі пошкодження авто. Через аварію рух автомобілів був значно утруднений.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві збили жінку на пішохідному переході. Водій вантажівки не помітив пішохода, та загинула на місці.

Теги:
#ДТП #Київська область #Ірпінь #Смертельна аварія