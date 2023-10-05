Кількість загиблих українців у ДТП з автобусом в Італії різко зросла: поліція озвучила версії трагедії

Серед постраждалих також є українці

Зросла кількість загиблих українців внаслідок страшної автокатастрофи в районі італійської Венеції. У моторошній аварії загинули дев’ятеро наших співгромадян.

Про це повідомляє італійське агентство Аnsa. Загалом у ДТП загинула 21 особа. Окрім українців жертвами стали четверо громадян Румунії, троє громадян Німеччини, двоє португальців, хорват, південноафриканець та італієць.

Джерело зазначає, що станом на ранок 5 жовтня усі загиблі ідентифіковані. Щодо постраждалих, то на даний момент упізнано 13 із 15 госпіталізованих. Серед них п’ятеро громадян України, четверо німців, двоє іспанців, хорват і француз.

Найімовірніше, серед двох невідомих постраждалих також є один українець. Зазначається, що з 15 госпіталізованих 12 дорослих та троє неповнолітніх. Десять перебувають у реанімації.

Серед загиблих є півторарічна дитина та дівчинка 11-12 років.

Наразі слідство розглядає дві версії, за якими могла статися трагедія. Перша — ризикований маневр за участю ще одного автобуса та огорожі, або ж недуга у водія, який не мав права керувати транспортним засобом.

"Наразі підозрюваних немає. Огородження, місце падіння автобуса та сам транспортний засіб вивчають правоохоронці", — сказав місцевий прокурор Бруно Черкі.

Раніше "Телеграф" писав про те, що спочатку повідомлялося про чотирьох загиблих громадян України.