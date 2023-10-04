Масштабна ДТП у Венеції: названа кількість загиблих українців (фото та відео) (оновлено)

У МВС зазначили, що кількість жертв ще може зрости

Серед загиблих внаслідок падіння автобуса з пасажирами з естакади у Венеції є українці. Також серед жертв цієї страшної події виявилася дитина.

Передбачається, що автобус був орендований для перевезення туристів між Венецією та кемпінгом у сусідньому районі Маргера. Про це повідомляє BBC з посиланням на префекта Венеції Мікеле Ді Барі.

"Серед загиблих — п’ятеро українців, один німець та італійський водій", — повідомив він.

UPD: Спікер міністерства закордонних справ Олег Ніколенко у коментарі "Європейській правді" підтвердив інформацію, що серед загиблих є українські громадяни. За його словами, українське посольство у Римі та генеральне консульство в Мілані вже займаються цією трагедією.

"Поки відомо про п'ятьох загиблих українців, ще трьох травмовано. Зараз їм надається необхідна медична допомога в лікарні", – сказав він.

У свою чергу Ммер Венеції Луїджі Бругнаро назвав те, що сталося "величезною трагедією" та "апокаліптичною сценою. Міністр внутрішніх справ Маттео Піантедозі тим часом попередив, що кількість загиблих може зрости.

Правоохоронці продовжують свою діяльність з розслідування аварії та регулюють рух у місці, де автобус з’їхав з дороги та впав униз. На сторінці місцевої поліції у Twitter опублікували фото та відео з місця події.

Причина аварії поки що залишилася незрозумілою. Член міської ради Венеції Ренато Борасо повідомив, що один із напрямків розслідування полягав у тому, що водій, 40-річний італієць, який був серед загиблих, захворів перед аварією. Про це пише Reuters.

Передісторія

У вівторок увечері, 3 жовтня, міський автобус, який перевозив туристів до кемпінгу, розбився на естакаді неподалік Венеції на півночі Італії. Офіційні особи заявили, що автомобіль упав з висоти близько 15 метрів на лінії електропередачі, після чого спалахнув. Загалом в автобусі перебували 40 пасажирів, з яких 21 загинув та 18 отримали поранення. Поранених було доставлено до найближчих лікарень, четверо з них перебувають у важкому стані.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Румунії автобус з українцями врізався в обмежувач висоти. Внаслідок цього велика кількість пасажирів отримали травми. На місці події працювало близько десяти швидких.