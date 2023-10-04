Масштабное ДТП в Венеции: названо число погибших украинцев (фото и видео) (обновлено)

В МВД отметили, что количество жертв еще может возрасти

Среди погибших в результате падения автобуса с пассажирами с эстакады в Венеции есть украинцы. Также в числе жертв этого страшного происшествия оказался ребенок.

Предполагается, что автобус был арендован для перевозки туристов между Венецией и кемпингом в соседнем районе Маргера. Об этом информирует BBC со ссылкой на префекта Венеции Микеле Ди Бари.

"Среди погибших — пятеро украинцев, один немец и итальянский водитель", — сообщил он.

UPD: Спикер министерства иностранных дел Олег Николенко в комментарии "Европейской правде" подтвердил информацию, что среди погибших есть украинские граждане. По его словам, украинское посольство в Риме и генеральное консульство в Милане уже занимаются этой трагедией.

"Пока известно о пяти погибших украинцах, еще трое травмированы. Сейчас им предоставляется необходимая медицинская помощь в больнице", – сказал он.

В свою очередь Ммэр Венеции Луиджи Бругнаро назвал случившееся "огромной трагедией" и "апокалиптической сценой. Министр внутренних дел Маттео Пиантедози тем временем предупредил, что число погибших может возрасти.

Правоохранители продолжают свою деятельность по расследованию аварии и регулируют движение в месте, где автобус съехал с дороги и рухнул вниз. На странице местной полиции в Twitter опубликовали фото и видео с места происшествия.

Причина аварии пока осталась неясной. Член городского совета Венеции Ренато Борасо сообщил, что одно из направлений расследования заключалось в том, что водитель, 40-летний итальянец, который был среди погибших, заболел перед аварией. Об этом пишет Reuters.

Предыстория

Во вторник вечером, 3 октября, городской автобус, который перевозил туристов в кемпинг, разбился на эстакаде недалеко от Венеции на севере Италии. Официальные лица заявили, что автомобиль упал с высоты около 15 метров на линии электропередачи, после чего загорелся. Всего в автобусе находились 40 пассажиров, из которых 21 погиб и 18 получили ранения. Раненые были доставлены в близлежащие больницы, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Румынии автобус с украинцами врезался в ограничитель высоты. В результате большое количество пассажиров получили травмы. На месте происшествия работало порядка десяти скорых.