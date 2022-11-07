Ребенок погиб мгновенно: в Польше перевернулся автобус с украинцами
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Водитель буса во время обгона грузовика с прицепом не справился с управлением и выехал на левую полосу
В принимающей тысячи украинских беженцев Польше произошло смертельное ДТП с участием автобуса с украинцами и грузовиком — в результате аварии погиб 12-летний мальчик.
Трагедия случилась на автостраде А4 возле города Тарнов, говорится в сообщении местной службы спасения.
По данным правоохранителей, водитель грузовика, который ехал впереди микроавтобуса, резко затормозил. Водитель буса – не успел затормозить, потом произошло столкновение с грузовиком, а затем микроавтобус въехал в ограждение.
Как уточнил в интервью Fakt пресс-секретарь полиции Тарнова Павел Климек, во время обгона перевернулся пассажирский автобус, ехавший в направлении Жешува.
"Водитель легкового автобуса, в котором ехало в общей сложности шесть человек, во время обгона грузовика с прицепом не справился с управлением, выехал на левую полосу, а затем на зеленую полосу. В результате этого маневра автобус перевернулся", — рассказал Павел Климек.
Он добавил, что 12-летний ребенок из Украины погиб на месте, а женщину с 6-летним ребенком госпитализировали, а также еще трех человек, которые ехали в автомобиле – женщину и двух мужчин.
На месте трагической аварии работала полиция и сотрудники прокуратуры, которые устанавливают все детали и обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось о другом печальном ДТП, которое произошло на трассе Киев-Чоп: там в темноте погибли молодые супруги.