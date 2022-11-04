На трассе Киев-Чоп в темноте погибли молодые супруги (фото)

К сожалению, спасти пострадавших в результате автопроисшествия медикам не удалось

Накануне вечером на трассе Киев-Чоп произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли супруги. Согласно предварительным сведениям, на 247-м километре автодороги легковой автомобиль совершил наезд на пешеходов, которые в этот момент как раз пересекали проезжую часть.

Об этом в пятницу, 4 октября, сообщила пресс-служба полиции Житомирской области, отметив, что ДТП произошло на автодороге в селе Дедовичи, что в Новоград-Волынском районе.

Предварительно следователи выяснили, что 38-летний водитель транспортного средства марки Opel Astra, являющийся жителем Киевской области, во время движения по трассе в направлении населенного пункта, допустил наезд на двух велосипедистов, которые в этот момент пересекали проезжую часть. В результате наезда, 41-летний мужчина и 38-летняя женщина, оба местных жителя, получили травмы, оказавшиеся несовместимыми с жизнью. от полученных травм погибли на месте.

Женщина и мужчина погибли во время полученных травм.

Представители правоохранительных органов пытаются установить все детали и факты дорожно-транспортного происшествия в рамках уголовного производства.

"Уважаемые пешеходы! Переходите дорогу исключительно в установленных местах, убедившись в безопасности ваших действий. Не забывайте, что в темное время суток и в условиях недостаточной видимости пешеходы, двигающиеся по проезжей части или обочине, должны использовать световозвращающие элементы (ленту, наклейку, жилет и т.д. ) или быть в одежде, которая имеет световозвращающие элементы. Позаботьтесь о своей безопасности!", — призывают полицейские.

Ранее "Телеграф" сообщал, как на одной из центральных улиц города Киева произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. В результате аварии травм получил 9-летний ребенок.