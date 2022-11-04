На трасі Київ-Чоп в темряві загинуло молоде подружжя (фото)

На жаль, врятувати постраждалих в результаті автопригоди, медикам не вдалося

Напередодні ввечері на трасі Київ-Чоп трапилася смертельна дорожньо-транспортна пригода, в результаті котрої загинуло подружжя. Згідно з попередніми відомостями, на 247-му кілометрі автодороги легковий автомобіль здійснив наїзд на пішоходів, які в цей момент якраз перетинали проїзну частину.

Про це у п'ятницю, 4 жовтня, повідомила пресслужба поліції Житомирської області, відзначивши, що ДТП сталася на автодорозі у селі Дідовичі, що у Новоград-Волинському районі.

Попередньо слідчі з'ясували, що 38-річний водій транспортного засобу марки Opel Astra, який є жителем Київської області, під час руху по трасі у напрямку населеного пункту, допустив наїзд на двох велосипедистів, які в цей момент перетинали проїжджу частину. У результаті наїзду, 41-річний чоловік та 38-річна жінка, обидва місцеві жителі, отримали травми, що виявилися несумісними із життям. від отриманих травм загинули на місці.

Жінка та чоловік загинули віж отриманих травм

Наразі представники правоохоронних органів намагаються встановити всі деталі та факти дорожньо-транспортної пригоди у рамках кримінального провадження.

"Шановні пішоходи! Переходьте дорогу виключно у встановлених місцях, переконавшись у безпечності ваших дій. Не забувайте, що у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості пішоходи, які рухаються проїзною частиною чи узбіччям, повинні використовувати світлоповертальні елементи (стрічку, наклейку, жилет тощо) або бути в одязі, який має світлоповертальні елементи. Подбайте про свою безпеку!", — закликають поліцейські.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як на одній з центральних вулиць міста Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автомобілів. В результаті аварії травм зазнала 9-річна дитина.