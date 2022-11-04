На трасі Київ-Чоп в темряві загинуло молоде подружжя (фото)
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На жаль, врятувати постраждалих в результаті автопригоди, медикам не вдалося
Напередодні ввечері на трасі Київ-Чоп трапилася смертельна дорожньо-транспортна пригода, в результаті котрої загинуло подружжя. Згідно з попередніми відомостями, на 247-му кілометрі автодороги легковий автомобіль здійснив наїзд на пішоходів, які в цей момент якраз перетинали проїзну частину.
Про це у п'ятницю, 4 жовтня, повідомила пресслужба поліції Житомирської області, відзначивши, що ДТП сталася на автодорозі у селі Дідовичі, що у Новоград-Волинському районі.
Попередньо слідчі з'ясували, що 38-річний водій транспортного засобу марки Opel Astra, який є жителем Київської області, під час руху по трасі у напрямку населеного пункту, допустив наїзд на двох велосипедистів, які в цей момент перетинали проїжджу частину. У результаті наїзду, 41-річний чоловік та 38-річна жінка, обидва місцеві жителі, отримали травми, що виявилися несумісними із життям. від отриманих травм загинули на місці.
Наразі представники правоохоронних органів намагаються встановити всі деталі та факти дорожньо-транспортної пригоди у рамках кримінального провадження.
"Шановні пішоходи! Переходьте дорогу виключно у встановлених місцях, переконавшись у безпечності ваших дій. Не забувайте, що у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості пішоходи, які рухаються проїзною частиною чи узбіччям, повинні використовувати світлоповертальні елементи (стрічку, наклейку, жилет тощо) або бути в одязі, який має світлоповертальні елементи. Подбайте про свою безпеку!", — закликають поліцейські.
Раніше "Телеграф" повідомляв, як на одній з центральних вулиць міста Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автомобілів. В результаті аварії травм зазнала 9-річна дитина.