Дитина загинула миттєво: у Польщі перекинувся автобус із українцями

Водій буса під час обгону вантажівки з причепом не впорався з керуванням та виїхав на ліву смугу

У Польщі, яка приймає тисячі українських біженців, сталася смертельна ДТП за участю автобуса з українцями та вантажівкою — внаслідок аварії загинув 12-річний хлопчик.

Трагедія відбулася на автостраді А4 біля міста Тарнов, йдеться у повідомленні місцевої служби порятунку.

Смертельна ДТП з українцями у Польщі

За даними правоохоронців, водій вантажівки, що їхала попереду мікроавтобуса, різко загальмував. Водій буса не встиг загальмувати, що стало причиною зіткнення з вантажівкою, а потім мікроавтобус в’їхав у огорожу.

В то же час прес-секретар поліції Тарнова Павло Клімек уточнив в інтерв’ю Fakt, що під час обгону перекинувся пасажирський автобус, який їхав у напрямку Жешува.

На місці трагедії

"Водій легкового автобуса, в якому їхало шестеро людей, під час обгону вантажівки з причепом не впорався з керуванням, виїхав на ліву смугу, а потім на зелену смугу. Внаслідок цього маневру автобус перекинувся", — розповів Павло Клімек.

Він додав, що 12-річна дитина з України загинула на місці, а жінку з 6-річною дитиною госпіталізували, а також ще трьох людей, які їхали в автобусі – жінку та двох чоловіків.

Водій не впорався з керуванням

На місці аварії працювала поліція та співробітники прокуратури, які встановлювали усі деталі та обставини події.

Раніше повідомлялося про іншу сумну ДТП, яка сталася на трасі Київ-Чоп: там у темряві загинуло молоде подружжя.