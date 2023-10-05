Мигранты снова штурмуют польскую границу: почему кремль "кошмарит" Европу нелегалами и как этому противостоять

В Украине готовы к возможным атакам со стороны белорусской границы

С августа т.г. нелегальные мигранты со стороны Беларуси снова дважды пытались прорваться в Польшу. Десятки людей в балаклавах пытались штурмовать границу с Европой, ломая заборы и ограждения из сетки-рабицы. Чтобы остановить злоумышленников, польским пограничникам пришлось применить водометы.

Сегодняшняя ситуация напоминает события двухлетней давности, когда россия с помощью беларуси пыталась создать искусственный миграционный кризис в странах ЕС. Тогда "набеги" нелегалов из Африки и Ближнего Востока на границы Польши и Литвы приобрели регулярный характер.

"Телеграф" выяснял, что стоит за желанием путина "утопить" Европу в потоках мигрантов и как можно противостоять этой угрозе.

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С момента первых попыток россии создать искусственный миграционный кризис в странах Европы прошло ровно два года. Тогда рф завозила в беларусь тысячи арабов и курдов, откуда они пытались прорваться в Польшу и Литву. Не добившись успехов, путин и лукашенко пресекли попытки, сконцентрировавшись исключительно на войне с Украиной.

Ровно через два года, в августе 2023-го польские границы снова были атакованы группой нелегальных мигрантов. Уже через месяц ситуация повторилась. Как и в 2021 году, пограничникам пришлось применить водометы.

Еще во времена войны в Сирии, в результате которой Европа чуть не захлебнулась потоками беженцев, россия поняла, что мигранты (как легальные, так и нелегальные) могут быть использованы как дестабилизирующий фактор для стран ЕС. Учитывая, что для борьбы с цивилизованным миром собственноручно рф не хватает сил, кремль будет разыгрывать карту с нашествием нелегалов так долго, как только сможет, считает политический аналитик Олег Лисный.

"Срыв зернового соглашения создал нужные россии условия, при которых тысячи нелегалов из голодающих стран отправились в Европу. Предоставляя им коридор через беларусь, кремль побуждает правительства Польши и Литвы принимать определенные решения по этой проблеме. Учитывая, что данная тема достаточно чувствительна, она всегда отражаются на электоральных настроениях. В итоге, искусственным миграционным кризисом россия может попытаться сместить проукраинские правительства европейских стран", — говорит политолог в комментарии "Телеграфу".

Кроме того, перебрасывая на границы Польши толпы нелегалов в балаклавах, пытающихся штурмовать пограничные пункты, кремль отвлекает Европу от войны в Украине, заставляя решать более актуальную для них проблему.

На защиту границ тратят лишние средства, привлекают дополнительные человеческие ресурсы, на опасные участки перебрасывают вооружение и спецтехнику – все это держит правительство страны в негативном тонусе, не позволяя ему отвлечься от решения этой проблемы ни на миг.

"Впрочем, в Польше и странах Балтии, граничащих с беларусью, уже четко осознают, кто именно и зачем создает эту проблему для них. В ответ они посылают лукашенко сигнал: если это будет продолжаться, границы с беларусью будут закрыты вовсе. Пособнику путина это не по душе, ведь он не хочет оказаться в изоляции – как политической, так и экономической – денег в Республике не так уж много, даже с теми, что дает ей россия, поэтому сейчас мы видим менее активные попытки прорыва границ, чем это было два года назад, когда мигрантов завозили целыми автобусами и выдавали им ломы для прорыва рабицы", – отмечает Олег Лисный.

В то же время, как бы ни пытался самопровозглашенный президент РБ "пробежать между каплями", проигнорировать приказ из кремля он не в силах, поэтому у рф всегда будет возможность устроить миграционную волну для давления на Запад.

В Евросоюзе действительно осознают, что на самом деле происходит на границах с беларусью. Подтверждением этому является недавнее заявление высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Отвечая на вопрос, считает ли он, что россия будет пытаться раздуть пламя миграции, Боррель сказал: "путин попробует все", пишет The Guardian.

"Путин считает, что демократии слабые, хрупкие, они устают, и время работает на его стороне, потому что рано или поздно мы истощимся. Речь идет о такой же политической битве, как и военной", — отметил глава дипломатии ЕС.

Защита границ становится вопросом жизни и смерти для европейцев

В начале 2023 г. количество незаконных прибытий в ЕС резко возросло. Так, по данным пограничного агентства ЕС Frontex, в период с января по апрель через центральное Средиземноморье прибыли 42,2 тыс. человек, что в три раза больше прошлогодних показателей.

Впрочем, если раньше мигранты создавали для Европы проблемы только в вопросе их социализации и дополнительного финансирования выплат по безработице, то в случае с нелегалами, которые посылает к границам ЕС россия, риски становятся значительно серьезнее.

По словам политического и военного эксперта Дмитрия Снегирева, среди толп мигрантов из Африки и Ближнего Востока, которые действительно бегут в Европу от голода и нищеты, по всей вероятности, могут быть и члены боевых групп с опытом проведения специальных операций, сосланные в Европу для совершения диверсий и терактов.

"Эти миграционные волны контролируют российские спецслужбы, поэтому риски для стран ЕС действительно серьезны. Россия будет дестабилизировать ситуацию в Европе проведением операций под чужим флагом, и сбрасывая всю ответственность на мусульманских радикалов и террористические организации, к которым рф якобы не имеет отношения.

На самом же деле, во время искусственно организованного выезда так называемых фундаменталистов исламских республик Северного Кавказа в Сирию, вооруженные отряды состояли в значительном количестве из граждан россии, выходцев мусульманских республик. Эти процессы полностью контролировали российская сторона", – говорит эксперт в комментарии "Телеграфу".

Осознавая уровень угрозы, в Польше построили забор для защиты от "набегов" нелегалов с белорусской границы. Аналогичную стену построили и на границе между РБ и странами Балтии.

Современная "Берлинская стена" в Польше представляет собой ограждение высотой 5,5 м из стальных пролетов с колючей проволокой. Забор простирается на 186 км. Также на границе установили электронный барьер, охватывающий те участки, где ограждения нет. Стоимость электронного забора составляет около 1,6 млрд злотых (365 млн долларов).

"Это достаточно надежная система инженерных заграждений, которая делает невозможным прорыв. Кроме того, польская сторона перебросила на границу с беларусью дополнительно инженерную технику и личный состав. Численность военного континента увеличена в разы. Также идет развертывание территориальных сил обороны. Причем Польша уделяет значительно больше внимания именно этому подразделению, чем в свое время Украина. Достаточно сказать, что на его финансирование выделено 1,5 млрд долларов», – говорит Дмитрий Снегирев.

Украина держит руку на пульсе

Говоря о событиях на польско-белорусской границе, возникает резонный вопрос: насколько защищена от подобных провокаций Украина, граничащая с обоими государствами.

По словам спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко, во время обострения ситуации с мигрантами 2021 года украинские пограничники действительно ожидали повторения польского сценария и готовились к вероятным атакам нелегалов на нашу территорию, однако этого не произошло.

"Был один случай до начала полномасштабного вторжения, когда на границе в пункте пропуска обнаружили группу иностранцев, пытавшихся заехать в Украину, но им было отказано и они вернулись в обратном направлении. И уже во время полномасштабного вторжения в 2022 году была разоблачена группа нелегальных мигрантов, пытавшихся попасть в Украину из беларуси. Других случаев не было", – рассказал Андрей Демченко "Телеграфу".