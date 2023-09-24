Беларусь атакует Польшу мигрантами: Варшава отправила военных (видео)

Варшава прямо обвиняет Минск в организации трафика нелегалов

На границе Польши и Беларуси опять обострилась ситуация, когда очередная группа нелегальных мигрантов попыталась штурмовать границу и даже сломала ограждение на одном из участков.

Соответствующими кадрами поделилась пресс-служба Министерства обороны Польши в соцсети X (бывший Twitter). При этом там не указали на каком именно участке произошла попытка прорыва.

"Нападения на польскую границу, совершенные Белоруссией, преследовали цель дестабилизировать ситуацию в Польше и угрожать безопасности поляков. Благодаря усиленному присутствию польской армии на границе российско-белорусский план провалился", — говорится в подписи к видео.

Согласно информации польской пограничной службы, граждане Ирака, Сирии, Сомали и Йемена пытались попасть на территорию Польши для дальнейшего транзита на запад по меньшей мере на трех участках границы. Всего с начала 2023 года пограничники смогли задержать 451 человека, которые помогали нелегалам пересекать границу со стороны Беларуси.

Напомним, в конце 2021 года толпа мигрантов пыталась штурмовать границу Польши со стороны Беларуси, что привело к столкновениям с силовиками.

Тогда эта попытка не увенчалась успехом, а потому большинство из них все же вернулись домой.