Білорусь атакує Польщу мігрантами: Варшава відправила військових (відео)

Варшава прямо звинувачує Мінськ у організації трафіку нелегалів

На кордоні Польщі та Білорусі знову загострилася ситуація, коли чергова група нелегальних мігрантів спробувала штурмувати кордон і навіть зламала огорожу на одній із дільниць.

Відповідними кадрами поділилася пресслужба Міністерства оборони Польщі у соцмережі X (колишній Twitter). При цьому там не вказали, на якій саме ділянці відбулася спроба прориву.

"Напади на польський кордон, вчинені Білорусією, мали на меті дестабілізувати ситуацію в Польщі та загрожувати безпеці поляків. Завдяки посиленій присутності польської армії на кордоні російсько-білоруський план провалився", — йдеться у підписі до відео.

За інформацією польської прикордонної служби, громадяни Іраку, Сирії, Сомалі та Ємену намагалися потрапити на територію Польщі для подальшого транзиту на захід щонайменше на трьох ділянках кордону. Всього з початку 2023 року прикордонники змогли затримати 451 особу, яка допомагала нелегалам перетинати кордон з боку Білорусі.

Нагадаємо, наприкінці 2021 року натовп мігрантів намагався штурмувати кордон Польщі з боку Білорусі, що призвело до зіткнень із силовиками.

Тоді ця спроба не увінчалася успіхом, а тому більшість із них все ж таки повернулися додому.