Россиянам было не до сна: сразу две области рф атаковали дроны (видео)

Власти традиционно отчитались, что все цели якобы сбиты

В ночь на среду, 4 октября, в российском Белгороде прозвучали взрывы, власти заявили о работе ПВО. Неспокойно было и в Брянске, там тоже "хозяйничали" беспилотники

Местные Telegram-каналы публиковали видео громких звуков взрывов в Белгороде, которые разбудили россиян минувшей ночью. Губернатор Белгородской области вячеслав гладков заявил о сбитии воздушных целей.

"Над Белгородом и Белгородским районом работает наша система ПВО — сбиты воздушные цели. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", — написал он в Telegram.

Жители Белгорода делились в сети, что они проснулись от сильных взрывов. Они писали, что их было как минимум два и было "очень громко". Якобы они звучали в районе телецентра.

Кроме того, взрывы минувшей ночью разбудили и жителей Брянска. Они сообщили в соцсетях, что слышали несколько сильных "хлопков" прямо над своими домами. Россияне опубликовали видео, на котором слышен звук взрыва.

Звучал сигнал тревоги и в центре москвы. Ранее в МЧС рф сообщали, что по всей россии 4 октября проведут проверку систем оповещения.

Как сообщал "Телеграф", утром 1 октября россию также массово атаковали дроны. Тогда тревожно было в Сочи и Смоленске.