Атаки дронов стали повседневной реальностью для жителей Курщины

Жизнь в Курской области, с территории которой россияне регулярно обстреливают Украину, стала крайне неспокойной — ее жителям регулярно докучают дроны. После 4 часов утра пятницы, 29 сентября, там снова прогремели взрывы.

Россияне заявили об атаке дронов и работе противовоздушной обороны. Губернатор Курской области Роман Старовойт написал в Telegram, что под Курском, в слободе Белой Беловского района дрон сбросил два взрывных устройства на электроподстанцию. Он заявил, что это был "украинский беспилотник".

Район атаки на карте

"Один из трансформаторов загорелся. Обесточены пять населенных пунктов и больница. Пожарные расчёты выехали на место. К восстановлению электроснабжения приступят, как только станет безопасно", — пишет Старовойт.

Для местных жителей уже стало привычно не спать по ночам и снимать "шоу дронов". Видео атаки и работы своей ПВО они выкладывают в сеть. Граничащая с Украиной Курская область все чаще подвергается ударам беспилотников. Таким образом, россияне могут ощутить малую часть из того, через что проходит Украина из-за их безумных властей.

Как сообщал "Телеграф", 24 сентября в Курске дрон взорвался прямо у местного административного здания, переполошив весь город. Еще один удар пришелся по местному нефтеперерабатывающиму заводу. За обе атаки ответственны украинские разведчики.