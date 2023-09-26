"Ответочка", и будет еще: в СБУ объяснили, за что ударили по Курской области

Россияне могут на себе прочувствовать "блэкауты" и графики отключения света

Утро 26 сентября в россии снова выдалось неспокойным — вторые сутки подряд регион атакуют БПЛА. На этот раз украинский дрон повредил электроподстанцию.

Информацию о том, что атака была совершена украинской стороной, подтвердили в СБУ, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на собственные источники. В спецслужбе подчеркнули, что за атаки на энергообъекты Украины россияне будут получать "жесткий ответ".

Известно, что дрон скинул взрывное устройство на электроподстанцию в селе Снагость Кореневского района Курской области россии, что в 10 км от границы с Украиной. Местные власти заявили, что из-за удара семь населенных пунктов обесточены. В СБУ заявили, что блэкаут в приграничном селе устроил именно их дрон.

В спецслужбе также отметили, что их операции "выходят на новый уровень". И россияне должны быть готовы нести ответственность за военные преступления своей армии в Украине.

"Россияне должны понимать — если они собираются и дальше атаковать украинские объекты энергетики, то будут получать на это жесткий ответ. Наши ресурсы позволяют это сделать. Так что очень хочется, чтобы россияне на себе почувствовали, что такое "блэкаут", графики отключений и поиски генераторов", — резюмировал анонимный источник в СБУ.

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