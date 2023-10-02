Украинские дроны разбомбили завод в россии, где делают ракеты Х-59: чем они опасны

Такие ракеты рф применяет по целому ряду областей Украины

Дроны, которые 1 октября налетели на Смоленск, атаковали важный российский завод. Там производили опасные ракеты, которые рф применяла против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР МОУ. Речь идет о ракетах Х-59, которые страна агрессор собирала на Смоленском авиационном заводе.

Согласно данным украинской разведки, три из четырех дронов попали в цель, "нанеся значительные повреждения производственным мощностям военного предприятия". Тут стоит отметить, что после атаки россияне заявляли, что все дроны они "сбили", но в сети сразу нашли несостыковки.

Что такое ракета X-59

В ГУР отмечают, что ракета Х-59 (в модификации Х-59МК2) класса "воздух-поверхность" с дальностью до 280 км – одна из тех, которыми российские воздушно-космические силы чаще всего обстреливают военные и гражданские объекты в Украине. От применения такого оружия больше всего страдают Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская и Херсонская области.

Х-59МК2 — это ракета с кассетной боевой частью. Является модификацией старой, еще советской ракеты Х-59 "Овод", принятой на вооружение более 40 лет назад – в 1980-м. Она предназначена для поражения наземных стационарных целей с известными координатами.

Характеристики:

вес до 800 кг;

скорость полета до 1050 км/ч;

дальность – до 290 км;

высота – 50-300 метров;

вес боевой части (фугасно-кумулятивной, кассетной или даже ядерной) – до 300 кг.

Более подробно о том, что такое Х-59, а также её фото в Украине, вы можете прочитать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.

Ранее мы писали о том, что на Курскую область рф напали неизвестные дроны. Удар пришелся на местную электроподстанцию.