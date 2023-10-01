На россию напали дроны: взрывы раздались уже в нескольких городах (видео)

россияне узнали в дронах украинские UJ-22

Утром 1 октября россию массово атаковали дроны. Летательные аппараты были замечены уже в нескольких областях.

Об этом сообщают различные Telegram-каналы. По их данным, неизвестные беспилотники уже долетели в Сочи и Смоленск.

Губернатор Смоленской области утверждает, что над областью якобы были "подавлены" три "украинских" беспилотника летательного типа. Пропагандисты из Readovka утверждают, что это были дроны-бомбардировщики UJ-22 с подвесным баком.

"Для атак UJ-22 может использовать четыре 82-мм мины или эквивалентную по массе взрывчатку", — говорится в сообщении.

Также пропаганда публикует видео "уничтожения" одного из дронов. На кадрах можно увидеть, что над землей поднимается дым, а в округе у автомобилей из-за звука взрыва сработала сигнализация.

Паблик "Крымский ветер" пишет, что беспилотники якобы были нацелены на местный авиационный завод.

Также дроны прилетели и в российский город Сочи. Видео оттуда также уже появились в сети. На одном из них можно увидеть даже место его падения/удара. Из-за этого была приостановлена работа местного аэропорта. К слову, по данным местных, именно в его районе и взорвался БПЛА.

Результаты атаки пока неизвестны.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Курскую область рф напали неизвестные дроны.