Лицемерие как оно есть – оккупанты применяют запретное оружие, но обвиняют Украину

Доказательство этому нашли в Запорожской области

Получение ВСУ кассетных боеприпасов вызвало форменную истерику и обвинения со стороны рф в якобы использовании Украиной запрещенных видов оружия. Но оккупанты сами давно используют этот вид оружия, начиняя свои ракеты поражающими боевыми элементами.

Фото сбитой в Запорожской области российской ракеты Х-59МК2 показал военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Х-59МК2 — это ракета с кассетной боевой частью. К слову о том, что россия никогда, никогда, никогда не применяла кассетные средства поражения. Применяла, причём практически всех типов. И даже авиационные ракеты", — подчеркивает эксперт.

Видна начинка из шариков-кассетных боеприпасов

Отметим, что ракета Х-59МК2 — это модификация старой, еще советской ракеты Х-59 "Овод", принятой на вооружение более 40 лет назад – в 1980-м.

Х-59МК2 являет собой довольно примитивную систему, так как предназначена для поражения наземных стационарных целей с известными координатами. Ее комплекс наведения довольно слаб и точность может обеспечиваться лишь стрельбой по неподвижным целям.

Такой примитивизм играет на руку украинской ПВО – Х-59 входит в перечень ракет оккупантов, которые ВСУ могут уверенно поражать имеющимися зенитно-ракетными комплексами.

В целом возможности ракеты не впечатляют – вес до 800 кг, скорость полета до 1050 км/ч, дальность – до 290 км, высота – 50-300 метров, вес боевой части (фугасно-кумулятивной, кассетной или даже ядерной) – до 300 кг.

Словом, Х-59МК2 не представляет для украинской ПВО особых проблем, в отличие от более совершенной ракеты "Оникс", которую из-за высокой скорости и малой высоты полета ПВО ВСУ уничтожить пока не могут, а только сбить с боевого курса.