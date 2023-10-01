А говорили, что "все сбили": стали известны подробности атаки дронов на Сочи и Смоленск (видео)

Целями была стоянка вертолетов и авиазавод

Утром 1 октября в россию наведались неизвестные дроны. А уже сейчас стали известны подробности атаки.

Так, по данным "Украинской правды", которая ссылается на источники в Главном управлении разведки, за удар по Сочи ответственны бойцы разведывательного ведомства. Сообщается, что их целью была стоянка российских вертолетов. Она, по данным ГУР, была поражена. При этом последствия атаки пока не называются.

В то же время издание NEXTA, сообщает уже об атаке на Смоленск. Авторы популярного паблика утверждают, что целью дронов был местный авиационный завод. И он, по их данным, также был поражен.

"Местные власти соврали о том, что все беспилотники были подавлены", — говорится в сообщении.

Об атаке на авиационный завод говорит и популярный украинский блогер Сергей Стерненко. Он отмечает, что, по предварительным данным, "есть попадание".

Напомним, ранее мы писали о том, что на Курскую область рф напали неизвестные дроны. Удар пришелся на местную электроподстанцию. После атаки обесточенными оказались сразу несколько населенных пунктов.