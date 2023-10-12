"Можливі блекаути, але...": міністр пояснив, чого чекати українцям цієї зими

Фахівці роблять все можливе, щоб українці не залишилися без світла

Україна ретельно підготувалася до можливих блекаутів, які росіяни спробують влаштувати цієї зими. Тому тривалих відключень світла, як торік, не варто очікувати.

На цьому наголосив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону. При цьому він не виключив, що масовані атаки на українську енергосистему все ж таки будуть.

"Безумовно, якщо будуть масовані удари, справді завдадуть суттєвої шкоди енергосистемі — можливі блекаути. Але ми готуємо все для того, щоб вони мали… вони й матимуть короткочасний характер, і для того, щоб максимально швидко відновлювати", — сказав Галущенко.

Він також наголосив, що для підготовки українських фахівців до будь-яких сценаріїв зараз відбуваються спеціальні тренування. Це допоможе швидше та правильніше приймати рішення в екстрених випадках.

"По ходу реагуватимемо і прийматимемо рішення", — додав глава Міненерго.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що військовий експерт Олексій Гетьман розповів, яку тактику російські окупанти можуть обрати під час обстрілу української енергосистеми цієї зими. На його думку, атак може бути менше, ніж минулого року.