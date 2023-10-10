Українцям розповіли, наскільки тривалими будуть відключення світла взимку: залежатиме від двох речей

Чого українцям чекати взимку

З настанням холодів українцям варто очікувати на відновлення російських терористичних обстрілів цивільної інфраструктури, а разом з ними і відключень електрики у споживачів. При цьому ці відключення залежатимуть від двох речей.

Як розповів голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі єдиного марафону новин, все тримається на тому, яке споживання було в день обстрілів та які потужності українські електростанції.

"Залежить від того, яким може бути дефіцит потужності в системі в цілому. Якщо він буде невеликий, це не повинно бути 4 години, якщо він буде більше, це може бути 4 години або може бути якась інша величина. Це питання не до самим графікам, а яке ми матимемо споживання в конкретний день і які будуть можливості наших електростанцій виробити цю електроенергію", — сказав Кудрицький.

За словами директора "Укренерго", цього року також було змінено списки та черговість можливих відключень, щоб зробити їх рівномірнішими.

Кудрицький визнав, що ідеально рівномірними їх зробити не вийде, але спробувати їх збалансувати все ж таки можна, в тому числі і завдяки тому, що місцева влада має більше можливостей забезпечити критичну інфраструктуру автономними джерелами харчування.

Як повідомлялося раніше, експерти розповіли "Телеграфу" про те, що відновити пошкодження енергосистеми за рік точно не вдасться, мало того, наслідки російських обстрілів можуть спостерігатися ще 3-4 роки і то у разі, якщо не буде нових ударів.