Украинцам рассказали, насколько длительными будут отключения света зимой: будет зависеть от двух вещей

Чего украинцам ждать зимой

С наступлением холодов украинцам стоит ожидать возобновления российских террористических обстрелов гражданской инфраструктуры, а вместе с ними и отключений электричества у потребителей. При этом эти отключения будут зависеть от двух вещей.

Как рассказал глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире единого марафона новостей, все держится на том, какое потребление было в день обстрелов и какие мощности у украинских электростанций.

"Зависит от того, каким может быть дефицит мощности в системе в целом. Если он будет невелик, это не должно быть 4 часа, если он будет больше, это может быть 4 часа или может быть какая-нибудь другая величина. Это вопрос не к самим графикам, а какое у нас будет потребление в конкретный день и какие будут возможности наших электростанций выработать эту электроэнергию", — сказал Кудрицкий.

По словам директора "Укрэнерго", в этом году также были изменены списки и очередность возможных отключений, чтобы сделать их более равномерными.

Кудрицкий признал, что идеально равномерными их сделать не получится, но попытаться их сбалансировать все же можно, в том числе и благодаря тому, что у местных властей есть больше возможностей обеспечить критическую инфраструктуру автономными источниками питания.

Как сообщалось ранее, эксперты рассказали "Телеграфу" о том, что восстановить повреждения энергосистемы за год точно не удастся, мало того последствия российских обстрелов могут наблюдаться еще 3-4 года и то в случае, если не будет новых ударов.