Украинцам советуют запасаться генераторами. Чем они отличаются и какой выбрать

Генератор всегда должен работать на улице, потому что продуцирует ядовитые выхлопные газы

Министр энергетики Украины Герман Галущенко призвал украинцев запасаться генераторами и аналогичными приборами на зиму, чтобы облегчить последствия длительного отключения света. Мол, на всякий случай лучше, чтобы они были, а энергетики будут делать все возможное, чтобы они не пригодились. Он отметил, что россия не упустит возможность снова нанести удары по энергетической инфраструктуре Украины. В кремле просто ждут холодов и начала отопительного сезона.

"Если есть возможность, усиливайте автономное функционирование, сделайте это. А мы со своей стороны вместе с нашей ПВО будем делать все, чтобы эта техника вам не понадобилась", – заявил Галущенко.

Генератор – полезный источник для электроснабжения на случай блэкаута. Но подойдет не для всех, ведь нужно обеспечить его расположение на открытом воздухе, чтобы вместе с электричеством не получить бонус в виде отравления угарным газом. Для жильцов квартир лучше обратить внимание на мощные павербанки, к которым можно подключить ноутбук и даже бытовую технику. "Телеграф" рассказывает, на какие генераторы лучше обратить внимание:

Типы генераторов

По типу топлива генераторы бывают бензиновые, дизельные и газовые. Бензиновые генераторы обычно относительно доступны по цене по сравнению с другими типами, легкие и портативные, что делает их удобными для переноски. Среди их преимуществ цена, но недостатками являются шум, уровень выбросов и ограниченный объем топлива. Следует также позаботиться о надежной емкости для горючего, которым вы будете заправлять генератор.

Генератор на топливе

Дизельные генераторы потребляют меньше топлива, чем бензиновые и более экономные в долгосрочной перспективе. Однако их стоимость может существенно ударить по кошельку, они также труднее и дороже в установке и обслуживании. Дизельные генераторы могут быть более надежными в холодных условиях по сравнению с бензиновыми аналогами, поскольку менее уязвимы к низким температурам.

Газовые генераторы эффективны и меньше загрязняют окружающую среду. Могут работать долго на природном газе или пропаже. Такой генератор стоит дороже всего, но на долгую перспективу может окупиться, если есть доступ к природному газу или пропану.

На что обращать внимание при покупке

Выбирая генератор, следует обратить внимание на несколько важных аспектов. Во-первых, стоит определить, сколько мощности (кВт) вам нужно и какие приборы вы рассчитываете подключить одновременно и на какое время. То есть, посмотрите, сколько одновременно будут "есть" холодильник, ноутбук, смартфон, кофеварка, тостер, стиральная машинка и т.д. Она должна быть примерно на 20% больше, чем мощность подключенных устройств. Если вы рассматриваете портативный генератор, не тратьте больше на тот, который производит больше энергии, чем вам нужно для этих устройств. Ибо некоторые из крупных портативных генераторов могут сжигать около 75 литров бензина в день.

У вас может быть выбор между традиционным портативным и инверторным генератором. Инверторные генераторы дороже, обеспечивают такую же мощность, но имеют определенные преимущества, например, питание чувствительных устройств, не устойчивых к перепадам напряжения.

Стационарный газовый генератор

Еще один важный момент – продолжительность работы. Оцените, на сколько часов генератор должен снабдить вам электроэнергией во время блэкаута. Это поможет определить объем горючего, необходимого для работы генератора на длительное время. Обратите внимание на эффективность использования горючего. Если вы выбираете бензиновый генератор, эффективность меньше и при длительном использовании вы заплатите больше, чем могли, купив дизельный или газовый генератор.

Шум может быть проблемой, особенно если вы планируете установить генератор близко к дому. Выберите модель с приемлемым уровнем шума или рассмотрите установку изолированных контейнеров для звукоизоляции.

Есть еще несколько приятных бонусов как автоматический запуск в некоторых моделях. Устройство автоматически включается, если в вашем доме исчезнет электроэнергия. Также важно иметь датчик уровня топлива, чтобы понимать, сколько бензина или пропана осталось, чтобы знать, когда пора заправляться. Наличие нескольких розеток на портативном генераторе позволяет запускать несколько устройств одновременно. В некоторых моделях есть функция отключения при низком уровне масла, она защищает ваш генератор от повреждения, автоматически отключая его, если уровень масла падает ниже определенного уровня.

Вариант для жильцов квартир

Для жильцов многоэтажек настройки ограничены, потому что в квартире генератор приведет к отравлению угарным газом. Но выход все-таки есть. Следует посмотреть в сторону портативной зарядной станции, которая, по сути, является большим павербанком с розеткой. Среди ведущих производителей можно отметить: 2E, Anker, Aukey, Bluetti, Enersol, Genergy, Goal, Impression, Jackery, Pecron, Powerplant, RAVPower, Ryobi, Samsung, Stark, Tramsmart, Xiaomi, XO, Zendure, Zero и т.д.

По желанию, их можно заряжать от солнечных панелей (приобретаются дополнительно, стоят дорого и заряжаются долго), автомобильных прикуривателей или просто от розетки, когда есть свет. Можно запастись дополнительными аккумуляторами для замены, они обычно дорогие. Они почти бесшумны по сравнению с топливными генераторами, что делает их идеальными для использования внутри помещений или в открытых местах, где важен комфорт.

Зарядные станции небольшие и довольно легкие, что позволяет легко переносить и использовать в путешествиях. Электрогенераторы, особенно дизельные, значительно больше и тяжелее.

В то же время следует обратить внимание на мощность. К примеру, к малейшей зарядной станции ни в коем случае нельзя подключать чайник или фен. Если вы планируете питать что-нибудь мощное, нужно купить соответствующую станцию. Диапазон цен соответствующий: самая мощная модель Ecoflow стоит в районе 180 тысяч гривен, а самая слабая – до 12 тысяч. Дешевого варианта хватит для нескольких часов работы ноутбука, телевизора, зарядки телефона, освещения квартиры с помощью ламп и торшеров.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие продукты следует иметь дома на случай отключения электроэнергии. Побеспокоиться уже сейчас стоит не только о запасе продуктов, но и о резервных источниках питания и других вопросах.