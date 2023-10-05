Спасет во время блэкаута: такая колбаса в банке сможет долго храниться без холодильника
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Блюдо по польскому рецепту выручит в "темные" времена
россия несколько месяцев подряд вела по украинским объектам энергетической инфраструктуры. Поэтому украинцы продолжают задумываться о возможных отключениях ближайшей зимой.
В связи с этим вопрос хранения продуктов стоит невероятно остро. Shuba делится рецептом блюда, которое можно хранить несколько месяцев без охлаждения — колбасы в банках. Это польское блюдо готовят из свинины с добавлением лука, чеснока, желатина и специй. Попробуйте — такая колбаска вам пригодится!
Как приготовить колбасу в банке
Ингредиенты на 8 порций:
- свиная подбрюшина — 250 г;
- свиной ошеек — 250 г;
- свиная лопатка — 250 г;
- лук — 1 шт.;
- чеснок, зубчики — 4 шт.;
- вода — 200 мл;
- желатин — 50 г;
- соль — 15 г;
- перец черный молотый — 2 г;
- приправа к мясу — 5 г.
Способ приготовления:
- Мясо помойте и нарежьте на кусочки. Чеснок и лук очистите, разрежьте на несколько частей.
- Мясо, лук и чеснок пропустите через мясорубку, добавьте специи, соль, перец, тщательно вымешайте и выбейте фарш. Отправьте в холодильник на 6-8 часов.
- В теплой воде растворите желатин. Полученный раствор влейте в мясо, быстро перемешайте.
- Полулитровые банки стерилизуйте любым удобным для вас способом. Разложите в них мясо, заполняя на 3/4. Закрутите крышки, поставьте в кастрюлю с водой, доходящей почти до горла банки, и кипятите 70-80 минут.
- Такое простерилизованное мясо может храниться месяц. Если вы планируете хранить его дольше, стерилизуйте 3 часа.
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