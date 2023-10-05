Спасет во время блэкаута: такая колбаса в банке сможет долго храниться без холодильника

Блюдо по польскому рецепту выручит в "темные" времена

россия несколько месяцев подряд вела по украинским объектам энергетической инфраструктуры. Поэтому украинцы продолжают задумываться о возможных отключениях ближайшей зимой.

В связи с этим вопрос хранения продуктов стоит невероятно остро. Shuba делится рецептом блюда, которое можно хранить несколько месяцев без охлаждения — колбасы в банках. Это польское блюдо готовят из свинины с добавлением лука, чеснока, желатина и специй. Попробуйте — такая колбаска вам пригодится!

Как приготовить колбасу в банке

Ингредиенты на 8 порций:

свиная подбрюшина — 250 г;

свиной ошеек — 250 г;

свиная лопатка — 250 г;

лук — 1 шт.;

чеснок, зубчики — 4 шт.;

вода — 200 мл;

желатин — 50 г;

соль — 15 г;

перец черный молотый — 2 г;

приправа к мясу — 5 г.

Способ приготовления:

Мясо помойте и нарежьте на кусочки. Чеснок и лук очистите, разрежьте на несколько частей. Мясо, лук и чеснок пропустите через мясорубку, добавьте специи, соль, перец, тщательно вымешайте и выбейте фарш. Отправьте в холодильник на 6-8 часов. В теплой воде растворите желатин. Полученный раствор влейте в мясо, быстро перемешайте. Полулитровые банки стерилизуйте любым удобным для вас способом. Разложите в них мясо, заполняя на 3/4. Закрутите крышки, поставьте в кастрюлю с водой, доходящей почти до горла банки, и кипятите 70-80 минут. Такое простерилизованное мясо может храниться месяц. Если вы планируете хранить его дольше, стерилизуйте 3 часа.

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