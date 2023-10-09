Українцям радять запасатися генераторами. Чим вони відрізняються і який обрати

Генератор завжди повинен працювати на вулиці, бо продукує отруйні вихлопні гази

Міністр енергетики України Герман Галущенко закликав українців запасатися генераторами та аналогічними приладами на зиму, щоб полегшити наслідки від тривалих відключень світла. Мовляв, на всякий випадок їх краще мати, а енергетики робитимуть все можливе, щоб вони не стали в пригоді. Він зазначив, що росія не упустить можливість знову завдати ударів по енергетичній інфраструктурі України. У кремлі просто чекають холодів і початку опалювального сезону.

"Якщо є можливість, підсилюйте автономне функціонування, зробіть це. А ми, зі свого боку, разом з нашою ППО будемо робити все, щоб ця техніка вам не знадобилася", – заявив Галущенко.

Генератор — корисне джерело для електропостачання на випадок блекауту. Але підійде не для всіх, адже потрібно забезпечити його розташування на відкритому повітрі, аби разом з електрикою не отримати бонус у вигляді отруєння чадним газом. Для мешканців квартир краще звернути увагу на потужні павербанки, до яких можна під'єднати ноутбук та навіть побутову техніку. "Телеграф" розповідає, на які генератори краще звернути увагу:

Типи генераторів

За типом палива генератори бувають бензинові, дизельні та газові. Бензинові генератори зазвичай є відносно доступними за ціною порівняно з іншими типами, легкі та портативні, що робить їх зручними для перенесення. Серед їхніх переваг ціна, але недоліками є шум, рівень викидів та обмежений обсяг пального. Варто також потурбуватися про надійну ємність для пального, яким ви будете заправляти генератор.

Генератор на паливі

Дизельні генератори споживають менше пального, ніж бензинові і економніші в довгостроковій перспективі. Однак їхня вартість може суттєво вдарити по гаманцю, вони також важчі і дорожчі у встановленні та обслуговуванні. Дизельні генератори можуть бути більш надійними в холодних умовах порівняно з бензиновими аналогами, оскільки менше вразливі до низьких температур.

Газові генератори ефективні та менше забруднюють навколишнє середовище. Можуть працювати довго на природному газі або пропані. Такий генератор коштує найдорожче, але на довгу перспективу може окупитися, якщо є доступ до природного газу або пропану.

На що звертати увагу при купівлі

Обираючи генератор, варто звернути увагу на кілька важливих аспектів. По-перше, варто визначити, скільки потужності (кВт) вам потрібно і які прилади ви розраховуєте підключити одночасно, та на який час. Тобто, подивіться, скільки одночасно "їстимуть" холодильник, ноутбук, смартфон, кавоварка, тостер, пральна машинка тощо. Вона має бути приблизно на 20% більшою, ніж потужність під'єднаних пристроїв. Якщо ви розглядаєте портативний генератор, не витрачайте більше на той, який виробляє більше енергії, ніж вам потрібно для цих приладів. Бо деякі з великих портативних генераторів можуть спалювати близько 75 літрів бензину на день.

У вас може бути вибір між традиційним портативним та інверторним генератором. Інверторні генератори дорожчі, забезпечують таку саму потужність, але мають певні переваги, як-от, живлення чутливих пристроїв, не стійких до перепадів напруги.

Стаціонарний газовий генератор

Ще один важливий момент — тривалість роботи. Оцініть, на скільки годин генератор повинен забезпечити вам електроенергією під час блекауту. Це допоможе визначити об'єм пального, необхідного для роботи генератора на тривалий час. Зверніть увагу на ефективність використання пального. Якщо ви вибираєте бензиновий генератор, ефективність менша і при тривалому використанні ви заплатите більше, ніж могли, купивши дизельний чи газовий генератор.

Шум може бути проблемою, особливо якщо ви плануєте встановити генератор близько до будинку. Оберіть модель з прийнятним рівнем шуму або розгляньте можливість встановлення ізольованих контейнерів для звукоізоляції.

Є ще кілька приємних бонусів, як автоматичний запуск у деяких моделях. Пристрій автоматично вмикається, якщо у вашому домі зникне електроенергія. Також важливо мати датчик рівня палива, щоб розуміти, скільки бензину чи пропану залишилося, щоб знати, коли настав час заправлятися. Наявність кількох розеток на вашому портативному генераторі дає змогу запускати декілька пристроїв одночасно. У деяких моделях є функція відключення при низькому рівні масла, вона захищає ваш генератор від пошкодження, автоматично вимикаючи його, якщо рівень масла падає нижче певного рівня.

Варіант для мешканців квартир

Для мешканців багатоповерхівок опції обмеженіші, бо у квартирі генератор приведе до отруєння чадним газом. Але вихід все ж є. Варто подивитися у бік портативної зарядної станції, яка, по суті, є великими павербанком з розеткою. Серед провідних виробників можна відзначити: 2E, Anker, Aukey, Bluetti, Enersol, Genergy, Goal, Impression, Jackery, Pecron, Powerplant, RAVPower, Ryobi, Samsung, Stark, Tramsmart, Xiaomi, XO, Zendure, Zero тощо.

За бажання, їх можна заряджати від сонячних панелей (купуються додатково, коштують дорого і заряджаються довго), автомобільних прикурювачів чи просто від розетки, коли є світло. Можна запастися додатковими акумуляторами для заміни, вони зазвичай також дорогі. Вони майже безшумні порівняно з паливними генераторами що робить їх ідеальними для використання всередині приміщень або у відкритих місцях, де важливим є комфорт.

Зарядні станції невеликі та доволі легкі, що дає змогу їх легко переносити та використовувати в подорожах. Електрогенератори, особливо дизельні, значно більші та важчі.

Водночас потрібно звернути увагу на потужність. Приміром, до найменшої зарядної станції у жодному разі не можна підключати чайник чи фен. Якщо ви плануєте живити щось потужне, треба купити відповідну станцію. Діапазон цін відповідний: найпотужніша модель Ecoflow коштує в районі 180 тисяч гривень, а найслабша — до 12 тисяч. Найдешевшого варіанту вистачить для кількох годин роботи ноутбука, телевізора, зарядки телефона, освітлення квартири за допомогою ламп і торшерів тощо.

Раніше "Телеграф" розповідав, які продукти варто мати вдома на випадок відключення електроенергії. Потурбуватися вже зараз варто не тільки про запас продуктів, а й про резервні джерела живлення та інші питання.