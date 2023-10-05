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Врятує під час блекауту: така ковбаса у банці зможе довго зберігатись без холодильника

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Спробуйте – і не пошкодуєте!
Спробуйте – і не пошкодуєте!. Фото shuba.life

Страва за польським рецептом виручить у "темні" часи

росія кілька місяців поспіль вела українськими об’єктами енергетичної інфраструктури. Тому українці продовжують замислюватися про можливі відключення найближчої зими.

У зв’язку з цим питання зберігання продуктів стоїть неймовірно гостро. Shuba ділиться рецептом страви, яку можна зберігати кілька місяців без охолодження – ковбаси у банках. Цю польську страву готують зі свинини з додаванням цибулі, часнику, желатину та спецій. Спробуйте — така ковбаска вам знадобиться!

Як приготувати ковбасу в банці

Інгредієнти на 8 порцій:

  • свиняча підчеревина — 250 г;
  • свинячий ошийок — 250 г;
  • свиняча лопатка — 250 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • часник, зубчики — 4 шт.;
  • вода — 200 мл;
  • желатин — 50 г;
  • сіль — 15 г;
  • перець чорний мелений — 2 г;
  • приправа до м’яса – 5 г.

Спосіб приготування:

  1. М’ясо помийте та наріжте на шматочки. Часник та цибулю очистьте, розріжте на кілька частин.
  2. М’ясо, цибулю та часник пропустіть через м’ясорубку, додайте спеції, сіль, перець, ретельно вимішайте і вибийте фарш. Відправте в холодильник на 6-8 годин.
  3. У теплій воді розчиніть желатин. Отриманий розчин влийте у м’ясо, швидко перемішайте.
  4. Півлітрові банки стерилізуйте будь-яким зручним для вас способом. Розкладіть у них м’ясо, заповнюючи на 3/4. Закрутіть кришки, поставте в каструлю з водою, що сягає майже горла банок, і кип’ятіть 70-80 хвилин.
  5. Таке простерилізоване м’ясо може зберігатись місяць. Якщо Ви плануєте зберігати його довше, стерилізуйте 3 години.

На випадок блекауту вам також знадобиться м’ясний паштет за рецептом "Телеграфа". З цими стравами ви спокійно перезимуєте.

Теги:
#Рецепт #Ковбаса #Блекаут #Готуємо вдома