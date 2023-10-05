Врятує під час блекауту: така ковбаса у банці зможе довго зберігатись без холодильника
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Страва за польським рецептом виручить у "темні" часи
росія кілька місяців поспіль вела українськими об’єктами енергетичної інфраструктури. Тому українці продовжують замислюватися про можливі відключення найближчої зими.
У зв’язку з цим питання зберігання продуктів стоїть неймовірно гостро. Shuba ділиться рецептом страви, яку можна зберігати кілька місяців без охолодження – ковбаси у банках. Цю польську страву готують зі свинини з додаванням цибулі, часнику, желатину та спецій. Спробуйте — така ковбаска вам знадобиться!
Як приготувати ковбасу в банці
Інгредієнти на 8 порцій:
- свиняча підчеревина — 250 г;
- свинячий ошийок — 250 г;
- свиняча лопатка — 250 г;
- цибуля — 1 шт.;
- часник, зубчики — 4 шт.;
- вода — 200 мл;
- желатин — 50 г;
- сіль — 15 г;
- перець чорний мелений — 2 г;
- приправа до м’яса – 5 г.
Спосіб приготування:
- М’ясо помийте та наріжте на шматочки. Часник та цибулю очистьте, розріжте на кілька частин.
- М’ясо, цибулю та часник пропустіть через м’ясорубку, додайте спеції, сіль, перець, ретельно вимішайте і вибийте фарш. Відправте в холодильник на 6-8 годин.
- У теплій воді розчиніть желатин. Отриманий розчин влийте у м’ясо, швидко перемішайте.
- Півлітрові банки стерилізуйте будь-яким зручним для вас способом. Розкладіть у них м’ясо, заповнюючи на 3/4. Закрутіть кришки, поставте в каструлю з водою, що сягає майже горла банок, і кип’ятіть 70-80 хвилин.
- Таке простерилізоване м’ясо може зберігатись місяць. Якщо Ви плануєте зберігати його довше, стерилізуйте 3 години.
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