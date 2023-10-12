"Возможны блэкауты, но...": министр объяснил, чего ждать украинцам этом зимой

Специалисты делают все возможное, чтобы украинцы не остались без света

Украина тщательно подготовилась к возможным блэкаутам, которые россияне попытаются устроить этой зимой. Потому длительных отключений света, как в прошлом году, ожидать не стоит.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона. При этом он не исключил, что массированные атаки на украинскую энергосистему все же будут.

"Безусловно, если будут массированные удары, действительно нанесут существенный вред энергосистеме — возможны блэкауты. Но мы готовим все для того, чтобы они имели… они и будут иметь кратковременный характер, и для того, чтобы максимально быстро восстанавливать", — сказал Галущенко.

Он также подчеркнул, что для подготовки украинских специалистов к любым сценариям сейчас проходят специальные тренировки. Это поможет быстрее и правильнее принимать решения в экстренных случаях.

"Будем по ходу реагировать и принимать решения", — добавил глава Минэнерго.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что военный эксперт Алексей Гетьман рассказал, какую тактику российские оккупанты могут выбрать при обстреле украинской энергосистемы этой зимой. По его мнению, атак может быть меньше, нежели в прошлом году.