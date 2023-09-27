Змінять тактику? Взимку росіяни атакуватимуть енергосистему 2-3 рази на місяць, але є нюанс

Ця зима буде легшою, ніж минула в плані проблем з енергосистемою

Російські окупанти будуть робити удари по енергосистемі, але не по всій країні. Найімовірніше, вони оберуть кілька цілей і атакуватимуть їх. Крім ракет загарбники задіятимуть у великій кількості й безпілотники.

Таке припущення в ефірі "1+1" у рамках телемарафону зробив військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман, пише ТСН. За його словами, ракетних атак буде максимум дві чи три на місяць, оскільки робити їх більше росіянам фізично не вдасться.

"Але буде дуже велика кількість "Шахедів". Ці атаки будуть у кількості 30 — максимум 50 ракет. На більшу вони не здатні. Але інша тактика полягає в тому, що ця кількість ракет буде не розосереджена по всій країні, а буде обраний один або два об’єкти та супроводжуватись великою кількістю БПЛА”, — вважає Гетьман.

Він також наголосив, що ППО в Україні вдосконалилася і досвіду з’явилося набагато більше. Тому країна готується до такого сценарію.

"Я впевнений, що ця зима буде легшою за попередню. Наші енергетики говорили про те, що не буде тривалих відключень", — підсумував військовий експерт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні надійно захистили підстанції "Укренерго". При цьому деякі види захисту застосовані вперше не лише в Україні, а й у світі.