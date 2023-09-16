Удари по енергооб’єктах в Україні: розвідка розкрила плани росіян на зиму

У Міноборони Великої Британії бачачи реальну загрозу в діях росії

Влада росії готується до нових атак на енергетичну інфраструктуру України, як було минулої зими. Для цього окупанти накопичують ракети, на що вказують низькі темпи їхнього використання зараз.

Про це розповіли у Міноборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

В оборонному відомстві нагадали, що з жовтня 2022 року до березня 2023 року російська армія регулярно обстрілювала енергетичні об’єкти на території України. За даними спікера Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, за цей період окупанти випустили по Україні 850 крилатих ракет і 850 іранських дронів "Шахедів".

Найчастіше для ракетних атак застосовувалися крилаті ракети повітряного базування, зокрема Х-101. Їх запускала стратегічна авіація росіян із території своєї країни. У розвідці зазначили, що з квітня 2023 року росіяни знизили темпи використання крилатих ракет повітряного базування. У той же час влада країни-агресора неодноразово заявляла, що хоче наростити виробництво цих ракет.

"Таким чином росія, ймовірно, зможе створити значні запаси крилатих ракет повітряного базування. Існує реальна ймовірність того, що Росія знову направить цю зброю проти українських інфраструктурних об’єктів взимку", — підкреслили в розвідці.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що ракет у рсії поменшало, але удари по мирних містах окупанти не мають наміру припиняти. Більше того, з настанням холодів атаки можуть лише почастішати.