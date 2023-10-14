Укр

К блэкаутам готов: киевлянин построил целую электростанцию для зарядки своей Tesla (фото, видео)

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Tesla заряжается от альтернативных источников энергии Новость обновлена 14 октября 2023, 19:08
Tesla заряжается от альтернативных источников энергии. Фото https://glavcom.ua/

Насколько эффективными будут панели зимой покажет время

Желание украинцев сэкономить на коммуналке и обеспечить себе автономность иногда приводит к гениальным решениям, к которым додумается далеко не каждый. Так в Киеве заметили электромобиль Tesla, который заряжается от персональной миниатюрной "электростанции".

Как пишет Главком, чудо инженерной мысли было обнаружено на Позняках во дворе одной из многоэтажек, где владелец Tesla Model S обустроил зарядную станцию с использованием солнечных панелей и ветрогенератора.

Возле автомобиля можно заметить аккумулятор, контроллер и инвертор, которые необходимы для получения 220 вольт. По всей видимости, создатель конструкции надеется получить возможность сэкономить на электричестве, поскольку у самой "слабой" Model S установлен аккумулятор в 50 кВт-ч. А если учесть, что за 1 кВт придется заплатить 2,64 грн, то за 10 зарядок в месяц можно сэкономить более 1300 грн.

Впрочем, о технических характеристиках электростанции, как и о том, во сколько она обошлась в материале не говорится.

Кроме того, эффективность работы солнечных панелей в условиях коротких пасмурных зимних дней тоже вызывает сомнения.

Как сообщалось ранее, в украинском правительстве уверены, что блэкауты этой зимой будут, поскольку россияне наверняка возобновят практику массированных ударов по энергосистеме.

При этом согласно результатам проверки крупнейшие мобильные операторы Украины оказались не готовыми к этому сценарию из-за чего Нацкомиссия дала им 20 дней на то, чтобы устранить проблемы.

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#Киев #Солнечная энергия #Tesla