Байден підтримує Ізраїль у ліквідації ХАМАСу, але є нюанс

Ізраїль розуміє, що значна частина палестинців не поділяє погляди ХАМАС та Хезболли

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден вважає, що Ізраїль повинен відповісти ХАМАСу за розпочату війну. Цей рух бойовиків має бути повністю ліквідований, але мирні при цьому не повинні постраждати.

Це створило б незалежну державу поруч із Ізраїлем. Таку думку він висловив виданню CBS News.

"Цей шлях, який називають "рішенням двох держав", був політикою США протягом десятиліть. Це створило б незалежну державу поряд із Ізраїлем для 5 мільйонів палестинців, які живуть у Газі та на Західному березі річки Йордан", — сказав американський лідер.

На думку Джо Байдена, Ізраїль продовжить це, але не на цьому етапі.

"Президент Байден: Не зараз. Не зараз. Не зараз, але, думаю, Ізраїль розуміє, що значна частина палестинців не поділяє погляди ХАМАС та Хезболла. Хезболла – потужне ісламістське ополчення на півночі Ізраїлю, озброєне та навчене Іраном. Іран також підтримує ХАМАС", — зауважив він.

При цьому Байден вважає, що окупація Гази Ізраїлем була б зараз великою помилкою. Слід розуміти, що ХАМАС не представляє весь палестинський народ.

"Я думаю, що це була б велика помилка. Подивіться, що сталося в Газі, на мій погляд, є ХАМАС, а крайні елементи ХАМАС не представляють весь палестинський народ. І я думаю, що... Було б помилкою... Ізраїль знову окупував... Газу. Ми... але входимо, але винищуємо екстремістів, Хезболла на півночі, а ХАМАС на півдні. Є необхідною вимогою", — додав він.

Джо Байден назвав ХАМАС зграєю трусів, які ховаються за спинами цивільних людей. Своєю чергою, він впевнений, що Ізраїль зробить все можливе, щоб уникнути вбивства мирних.

"Ізраїль переслідує групу людей, які займаються варварством, яке має такі ж наслідки, як Голокост., де знаходяться цивільні особи, будівлі тощо. Але тою мірою, якою вони зможуть відокремитися й уникнути — я погоджуюсь — ізраїльтяни зроблять все від них залежне, щоб уникнути вбивства безневинних мирних жителів", — підсумував президент Штатів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Джо Байден найближчим часом має відвідати Ізраїль на запрошення прем’єр-міністра країни Біньяміна Нетаньяху.