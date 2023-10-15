Китай принял сторону в противостоянии Израиля и ХАМАС: кого поддерживает Пекин

Пекин неожиданно выступил в поддержку мусульман

Китай выступил с критикой действий Израиля в Секторе Газа и поддержал стремления мусульманских народов к укреплению единства и координации по палестинском вопросе.

Как передает пресс-служба МИД Китая об этом рассказал министр иностранных дел Ван И в разговоре с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бин Фарханом аль-Саудом, а затем и в разговоре с главой МИД Ирана Хусейном Амир-Абдуллахианом.

"Действия Израиля вышли за рамки самообороны. Он должен серьезно прислушаться к призывам международного сообщества и Генерального секретаря ООН и прекратить коллективное наказание народа Газы", — сказал Ван И.

По его словам, Китай ведет активные переговоры с Израилем и Палестиной относительно скорейшего завершения войны, открытия гуманитарных коридоров и обеспечении безопасности мирного населения.

"Китай поддерживает исламские страны в укреплении единства и координации по палестинскому вопросу и в выражении единой консолидированной позиции", — сказал он.

При этом китайский министр считает, что ООН должен предпринять более активные шаги по урегулированию данного вопроса. Он также отметил, что фундаментальной причиной конфликта между Израилем и Палестиной заключается в том, что право палестинского народа на возвращение своих земель долгое время "откладывалось в долгий ящик".

Любопытно в этом то, что Китай на протяжении почти десятка лет подвергается активной критике со стороны Запада из-за притеснения мусульманской общины уйгуров, которая проживает в Синцзян-Уйгурском автономном округе. По данным на 2021 год, более миллиона мусульман находились в "исправительных лагерях", которые немногим отличаются от тюрем. Также в регионе были разрушены тысячи мечетей, а сотни тысяч детей изъяты у родителей и направлены в специальные интернаты.

Как сообщалось ранее, обострение ситуации на Ближнем Востоке, которое произошло после жестокой атаки боевиков ХАМАС на Израиль, положило конец ситуативному "союзу" между москвой и Тель-Авивом.