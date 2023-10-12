Різко зросла кількість українців, які загинули в Ізраїлі

Ще дев’ять громадян України отримали поранення

Після нападу терористів ХАМАС на Ізраїль у країні продовжуються бойові дії. Тим часом зростає кількість громадян України, які загинули у конфлікті.

Як повідомив речник Міністерства зовнішніх справ України Олег Ніколенко, кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла до семи людей. За його словами, консули встановили їхні особисті дані, підтримують зв'язок із родичами та вживають заходів задля репатріації тіл.

Крім того, у МЗС підкреслили, що дев’ять громадян отримали поранення різного ступеню тяжкості. Іще дев’ять українців вважаються зниклими безвісти. Українське посольство взаємодіє з ізраїльськими службами безпеки в контексті пошуку зниклих.

Також Ніколенко підкреслив, що понад тисяча українських громадян звернулися за допомогою у виїзді з території Ізраїлю через скасовані авіарейси. "Дипломати готують на суботу, 14 жовтня, перший евакуаційний рейс до Румунії. Працюємо над організацією додаткових евакуаційних рейсів. Деталі будуть надіслані громадянам, які надали свої дані в українське посольство в Тель-Авіві", — повідомив він.

За інформацією МЗС, про бажання евакуюватися із Сектора Газа вже заявили вже близько 200 українців. Водночас через відсутність безпеки виїзд наразі неможливий. "МЗС, українські посольства в Ізраїлі, Єгипті, Йорданії, а також інші причетні відомства України, докладають активних зусиль, аби якнайшвидше витягти наших людей", — підсумував Ніколенко.

Нагадаємо, що "Телеграф" стежить за подіями в Ізраїлі в режимі онлайн : Ізраїль зносить Сектор Газа після атаки ХАМАС: хроніка нової війни на Близькому Сході (оновлюється).

А більше інформації на тему війни в Ізраїлі можна знайти в ексклюзивному матеріалі "Телеграфа" "Близький Схід на порозі великої війни : що принесе в Європу нова хвиля арабських біженців".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Бойовики ХАМАС розстріляли двох вчених з України. Учені Сергій та Вікторія Гредескул родом із Харкова. Чоловік і дружина переїхали до Ізраїлю в 1992 році і оселилися в місті Офакім, де у власному будинку їх розстріляли бойовики. Обом було понад 80 років.