Резко возросло количество украинцев, погибших в Израиле

Еще девять граждан Украины получили ранения

После нападения террористов ХАМАС на Израиль в стране продолжаются боевые действия. Тем временем увеличивается количество граждан Украины, погибших в ходе конфликта.

Как сообщил спикер Министерства внешних дел Украины Олег Николенко, количество погибших украинцев в Израиле возросло до семи человек. По его словам, консулы установили их личные данные, поддерживают связь с родственниками и принимают меры по репатриации тел.

Кроме того, в МИД подчеркнули, что девять граждан получили ранения разной степени тяжести. Еще девять украинцев считаются пропавшими без вести. Украинское посольство взаимодействует с израильскими службами безопасности в контексте поиска пропавших.

Также Николенко подчеркнул, что более тысячи украинских граждан обратились за помощью в выезде с территории Израиля из-за отмененных авиарейсов. "Дипломаты готовят на субботу, 14 октября, первый эвакуационный рейс в Румынию. Работаем над организацией дополнительных эвакуационных рейсов. Детали будут направлены гражданам, предоставившим свои данные в украинское посольство в Тель-Авиве", — сообщил он.

По информации МИД, о желании эвакуироваться из Сектора Газа уже заявили около 200 украинцев. В то же время из-за отсутствия безопасности выезд пока невозможен. "МИД, украинские посольства в Израиле, Египте, Иордании, а также другие причастные ведомства Украины, прилагают активные усилия, чтобы как можно быстрее извлечь наших людей", — подытожил Николенко.

Напомним, что "Телеграф" следит за событиями в Израиле в режиме онлайн: Израиль сносит Сектор Газа после атаки ХАМАС: хроника новой войны на Ближнем Востоке (обновляется).

А больше информации по теме войны в Израиле можно найти в эксклюзивном материале "Телеграфа" "Ближний Восток на пороге большой войны: что принесет в Европу новая волна арабских беженцев".

Ранее "Телеграф" сообщал, что Боевики ХАМАС расстреляли двух ученых из Украины. Ученые Сергей и Виктория Гредескул родом из Харькова. Супруги переехали в Израиль в 1992 году и поселились в городе Офаким, где в собственном доме их расстреляли боевики. Обоим было больше 80 лет.