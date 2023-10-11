Боевики ХАМАС расстреляли двух ученых из Украины: подробности

Пара переехала в Израиль больше 30 лет назад

В Израиле продолжают всплывать зверства боевиков ХАМАС. Вчера сообщалось, что террористы убили 40 детей в одном из приграничных поселений, а сегодня стало известно об убийстве двух ученых из Украины.

О гибели супругов Гредескул сообщил академик российской академии наук Алексей Хохлов. Также они числятся в списке погибших при нападении боевиков ХАМАС, который опубликовало издание Newsru.co.il.

Двое известных советских ученых Сергей и Виктория Гредескул родом из Харькова. Муж и жена переехали в Израиль в 1992 году и поселились в городе Офаким, где в собственном доме их и расстреляли боевики. Обоим было больше 80 лет.

Известно, что Сергей Гредескул окончил Харьковский университет, после чего проводил исследования в Харьковском физико-техническом институте и физико-техническом институте низких температур АН Украины. В соавторстве написал монографию "Введение в теорию неупорядоченных систем", а также был автором более 100 научных статей.

Его жена Виктория была доктором математических наук. Муж и жена с первого дня полномасштабного вторжения выступали против нападения россиян и поддерживали Украину.

Информацию о гибели украинского ученого подтвердили на кафедре физики университета Бен Гурион в Негеве.

"Сергей был одним из самых выдающихся физиков, переехавших в Израиль в 90-е годы. Он стал одним из родителей-основателей физики неупорядоченных металлов. Сергей награжден Государственной премией Украины в области науки и техники 1985 года. Сергей пришел на нашу кафедру в 1991 году и был ее сотрудником до последних дней", — говорится в сообщении.

Всего на данный момент известно о гибели трех украинцев от рук боевиков ХАМАС, еще шестеро граждан числятся пропавшими без вести.

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Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что боевики ХАМАС отрицают убийства детей и мирных граждан. Они заявляют, что сражаются якобы исключительно с "военной машиной Израиля".