Активисты Black Lives Matter поддержали ХАМАС в войне с Израилем

Организация провела параллель с угнетением чернокожих

Общественное движение Black Lives Matter поддержала "сопротивление в Палестине" после смертоносной террористической атаки на Израиль со стороны ХАМАСа. Активисты выразили солидарность палестинцам и заявили, что они 75 лет борются за независимость.

Об этом сообщает Foxnews. Вместо того, чтобы выразить сочувствие более чем 1000 израильтян, убитых палестинскими террористами, движение Black Lives Matter Grassroots выступило с заявлением в поддержку ХАМАС, где сказано: "Мы должны непоколебимо стоять на стороне угнетенных".

Кроме того, в заявлении говорится, что палестинцы "десятилетиями подвергались рассовой сегрегации и невообразимому насилию, их сопротивление не следует осуждать, а следует понимать, как отчаянный акт самообороны".

В Black Lives Matter заявили, что палестинцев угнетает Израиль так же как чернокожих людей, раньше угнетали в Америке.

Справка

Black Lives Matter — это общественное движение, активисты которого привлекают внимание к социальной несправедливости по отношению к чернокожим, а также к общественным институтам и законам, направленным на закрепление сложившейся несправедливости. Движение борется с расизмом при помощи участия в политике, кампаний по написанию писем и ненасильственных протестных акций.

Ранее "Телеграф" сообщил, что армия Израиля ликвидировала в Секторе Газа двух высокопоставленных чиновников ХАМАС. Согласно утверждениям, они погибли в результате авиаударов.