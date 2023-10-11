Активісти Black Lives Matter підтримали ХАМАС у війні з Ізраїлем

Організація провела паралель із пригніченням чорношкірих

Громадський рух Black Lives Matter підтримав "опір у Палестині" після смертоносної терористичної атаки на Ізраїль з боку ХАМАСу. Активісти висловили солідарність палестинцям та заявили, що вони 75 років борються за незалежність.

Про це повідомляє Foxnews. Замість того, щоб висловити співчуття більш ніж 1000 ізраїльтян, убитих палестинськими терористами, рух Black Lives Matter Grassroots виступив із заявою на підтримку ХАМАС, де сказано: "Ми маємо непохитно стояти на боці пригноблених".

Крім того, у заяві йдеться, що палестинці "десятиліттями зазнавали розової сегрегації.і неймовірному насильству, їх опір годі було засуджувати, а слід розуміти, як відчайдушний акт самооборони " .

У Black Lives Matter заявили, що палестинців пригнічує Ізраїль так само, як чорношкірих людей, які раніше пригнічували в Америці.

Довідка

Black Lives Matter — це громадський рух, активісти якого привертають увагу до соціальної несправедливості по відношенню до чорношкірих, а також до громадських інститутів та законів, спрямованих на закріплення несправедливості, що склалася. Рух бореться з расизмом за допомогою участі у політиці, кампаній із написання листів та ненасильницьких протестних акцій.

Раніше "Телеграф" повідомив, що армія Ізраїлю ліквідувала у Секторі Газа двох високопосадовців ХАМАС. За твердженнями, вони загинули внаслідок авіаударів.