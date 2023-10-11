Бойовики ХАМАС розстріляли двох вчених із України: подробиці

Пара переїхала до Ізраїлю понад 30 років тому

В Ізраїлі продовжують виринати звірства бойовиків ХАМАС. Вчора повідомлялося, що терористи вбили 40 дітей в одному із прикордонних поселень, а сьогодні стало відомо про вбивство двох вчених із України.

Про загибель подружжя Гредескул повідомив академік російської академії наук Олексій Хохлов. Також вони перебувають у списку загиблих під час нападу бойовиків ХАМАС, який опублікувало видання Newsru.co.il.

Двоє відомих радянських учених Сергій та Вікторія Гредескул родом із Харкова. Чоловік і дружина переїхали до Ізраїлю в 1992 році і оселилися в місті Офакім, де у власному будинку їх розстріляли бойовики. Обом було понад 80 років.

Відомо, що Сергій Гредескул закінчив Харківський університет, після чого проводив дослідження у Харківському фізико-технічному інституті та фізико-технічному інституті низьких температур АН України. У співавторстві написав монографію "Вступ до теорії неупорядкованих систем", а також був автором понад 100 наукових статей.

Його дружина Вікторія була професором математичних наук. Чоловік та дружина з першого дня повномасштабного вторгнення виступали проти нападу росіян та підтримували Україну.

Інформацію щодо загибелі українського вченого підтвердили на кафедрі фізики університету Бен Гуріон у Негеві.

"Сергій був одним із найвидатніших фізиків, які переїхали до Ізраїлю у 90-ті роки. Він став одним із батьків-засновників фізики невпорядкованих металів. Сергія нагороджено Державною премією України в галузі науки й техніки 1985 року. Сергій прийшов на нашу кафедру у 1991 році та був її співробітником до останніх днів", — йдеться у повідомленні.

Всього зараз відомо про загибель трьох українців від рук бойовиків ХАМАС, ще шестеро громадян вважаються зниклими безвісти.

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