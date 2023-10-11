Стиль конашенкова: ХАМАС зробив заяву щодо атак на мирних людей та вбивств дітей

Бойовики категорично відкидають "хибні звинувачення"

Бойовики ХАМАС, які напали на Ізраїль і вчинили там справжню різанину, прикинулися "конашенковим". Вони заявляють, що нібито не вбивали нікого із мирних мешканців.

Про це йдеться у заяві, розміщеній у Telegram-каналі радикального руху. ХАМАС стверджує, що діє виключно "проти військової машини [Ізраїлю] та збудованої [ізраїльською владою] системи безпеки".

"Рух [ХАМАС] категорично відкидає помилкові звинувачення, сфабриковані окремими західними ЗМІ, останніми з яких стали твердження про нібито вбивства дітей, їхнє обезголовлення та напади на мирних жителів", — йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що заяви ХАМАС практично ідентичні заявам Міноборони рф та його спікерів, зокрема Ігоря Конашенкова про те, що російська армія нібито "атакує лише військові об’єкти" в Україні.

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А більше інформації на тему війни в Ізраїлі можна знайти в ексклюзивному матеріалі "Телеграфа" "Близький Схід на порозі великої війни : що принесе в Європу нова хвиля арабських біженців".

Нагадаємо, що, за даними українського МЗС, кількість українців, які загинули під час нападу ХАМАС, становить уже 3 людини. Окрім наших співвітчизників в Ізраїлі також загинули десятки громадян із різних країн.