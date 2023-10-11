Число погибших украинцев в Израиле растет: сколько всего иностранцев убил ХАМАС (инфографика)

Многие считаются пропавшими без вести

Число жертв среди украинцев из-за нападения ХАМАС на Израиль увеличилось. Также увеличилось и число раненых.

Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко. По его словам, к сожалению, подтвердилась информация о гибели еще одного украинца. Таким образом, общее известное количество жертв среди граждан Украины – три человека. Еще девять наших граждан получили ранения. Их состояние, а также места госпитализации уточняются. Шесть украинцев считаются пропавшими без вести.

"В настоящее время около 700 украинцев не могут выехать из Израиля из-за отмененных авиарейсов. МИД, Офис Президента, посольство в Израиле работают в режиме 24/7 над организацией возвращения наших соотечественников. Детали будут дополнительно уведомлены гражданам, которые уже обратились в украинское посольство.

170 украинцев заявили о желании эвакуироваться из сектора Газа. Оперативный штаб МИД, украинские посольства в регионе и другие причастные ведомства Украины прорабатывают возможные пути выезда. В то же время ситуация осложняется продолжающимися боевыми действиями", — говорится он.

В это же время МИД Израиля опубликовал инфографику, на которой видно общее количество погибших иностранных граждан. Как можно понять по информации об украинцах, число жертв только продолжает расти.

Больше всего своих граждан во время нападения ХАМАС потерял Таиланд — 18 убитых, 11 пленных и 15 пропавших без вести.

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