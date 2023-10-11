Стиль конашенкова: ХАМАС сделал заявление насчет атак на мирных людей и убийств детей

Боевики ХАМАС, которые напали на Израиль и учинили там настоящую резню, притворились "конашенковым". Они заявляют, что якобы не убивали никого из мирных жителей.

Об этом говорится в заявлении, размещенном в Telegram-канале радикального движения. ХАМАС утверждает, что действует исключительно "против военной машины [Израиля] и выстроенной [израильскими властями] системы безопасности".

"Движение [ХАМАС] категорически отвергает ложные обвинения, сфабрикованные отдельными западными СМИ, последними из которых стали утверждения о якобы убийствах детей, их обезглавливании и нападениях на мирных жителей", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что заявления ХАМАС практически идентичны заявлениям Минобороны рф и его спикеров, в частности игоря конашенкова о том, что российская армия якобы "атакует только военные объекты" в Украине.