Третя світова у їхніх інтересах: Зеленський сказав, хто підтримує бойовиків ХАМАС

Українські спецслужби вже мають деяку інформацію

Президент України Володимир Зеленський поговорив із прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху після нападу ХАМАС на країну. Він розповів про зв’язок бойовиків із російською федерацією.

За словами Зеленського, Україна має докази, які дають привід вважати, що росія надає підтримку терористам ХАМАС. Про це повідомляє FranceInfo.

"Для наших спецслужб це очевидно. У нас є всі докази, які змушують нас вважати, що росія сприяє проведенню певних терористичних операцій", — сказав він.

Крім того, президент України підкреслив, що це не вперше в Росії робить подібні дії. Раніше було схоже в Сирії й зараз в Україні. Зеленський додав, що за наступними терактами, на думку України, стоятиме росія.

"Я йому сказав, що ми вважаємо, що за наступними терактами стоятиме росія. Розв’язати Третю світову війну на користь росії", - зазначив український лідер.

"Телеграф" поспілкувався з військовими та політичними експертами на тему того, до чого приведе війна в Ізраїлі. Докладніше про це читайте у нашому матеріалі: Близький Схід на порозі великої війни: що принесе в Європу нова хвиля арабських біженців.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що російський та ізраїльський публіцист Віктор Шендерович вважає, що у нападі палестинських бойовиків ХАМАС на Ізраїль явно є російський слід.