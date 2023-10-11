ЦАХАЛ и "Хезболла" обменялись ударами: что происходит на севере Израиля

Боевые действия на Ближнем Востоке набирают оборот

С ливанской стороны утром в среду, 11 октября, была выпущена противотанковая ракета по цели возле зраильского населенного пункта Араб аль-Арамшэ. Обстрел зафиксирован в районе спорной территории у границы с Ливаном , на оккупированных Голанских высотах.

Сообщается также о минометном обстреле и угрозе проникновения террористов в районе Рош а-Никра. Подробностии сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.

Ливанская боевая группировка "Хезболла" взяла на себя ответственность за обстрел израильской военной позиции. "Радарные объекты Зибдин и Рувайсат Аль-Алам были обстреляны большим количеством артиллерийских снарядов и управляемых ракет. Мы нацелились на три израильских объекта в оккупированном районе ливанских ферм Шебаа", — говорилось в заявлении "Хезболла".

Армия обороны Израиля заявила, что в ответ обстреляла районы на юге Ливана. ЦАХАЛ для ответной атаки используют артиллерию и БПЛА. "Израильская артиллерия наносит удар по району Ливана, откуда была совершена атака", — сообщили в ЦАХАЛ.

В ответ на это "Хезболла" заявила, что вновь обстреляла объект армии Израиля после гибели своих бойцов.

Столкновения на севере Израиля на границе с Ливаном начались после того, как группа вооруженных лиц пыталась прорваться на территорию страны. Израильские военные нанесли удары по целям. Известно, что был поражен наблюдательный пункт Хезболлы.

Справка

Фермы Шебаа — это узкая полоса спорной территории вдоль ливанской границы Голанских высот, сирийской территории, оккупированной Израилем после Шестидневной войны 1967 года. Этот район десятилетиями был эпицентром конфликта между "Хезболлой" и израильскими войсками.

Напомним, что с начала противостояния на Ближнем Востоке уже погибли около тысячи жителей Израиля. Свыше 200 тел убитых обнаружили на месте проведения фестиваля на юге страны.

В МИД Украины подтвердили, что в Израиле погибли двое украинок. Информация относительно гибели граждан Украины на территории Сектора Газа и вблизи него проверяется.

Ранее "Телеграф" сообщил, что террористы ХАМАС пытаются абсурдно оправдаться за свое жестокое нападение на Израиль 7 октября. По словам члена политического бюро ХАМАС Махмуда Мердави, оно якобы стало ответом на готовящуюся операцию со стороны Израиля, который будто бы планировал ликвидацию лидеров палестинского движения.