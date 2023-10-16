Израиль бомбит сектор Газа как никогда: ликвидирован главы нацбезопасности ХАМАС (видео)

Большая часть военных объектов находилась на севере сектора Газа

Истребители, боевые вертолеты и авиация ЦАХАЛ продолжают атаковать террористические объекты в секторе Газа. Только за последние сутки были нанесены удары по 250 объектам.

Информацию об этом сообщили в официальном Telegram-канале ЦАХАЛа. Отмечается, что большая часть военных объектов находилась на севере сектора Газа.

Вместе с тем в ходе атаки был ликвидирован главы нацбезопасности ХАМАС. Данные были подтверждены в разведке.

"По точным данным разведки ИСА и ЦАХАЛа, был убит Муэтаз Эйд — командующий Южным округом национальной безопасности Хамаса", — говорится в сообщении.

Также в ночь на понедельник, 16 октября, по словам местных жителей сектора Газа, они ощутили одни из самых сильных авиаударов по центральным районам с первого дня нападения ХАМАС на Израиль. Атака длилась порядка нескольких часов. При этом, по словам граждан, после обстрелов они чувствуют неприятный запах неизвестных химикатов.

Израильская авиация бомбила районы вокруг больницы Аль-Кудс в городе Газа рано утром в понедельник, и машины скорой помощи в этом учреждении не могут двигаться из-за ударов, сообщает Reuters, ссілаясь на палестинские СМИ.

Власти сектора Газа заявили, что в результате ответных ударов Израиля на данный момент погибло по меньшей мере 2670 человек, четверть из которых — дети, и почти 10 000 получили ранения. Еще 1000 человек пропали без вести и предположительно находятся под завалами.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 13 октября во время очередной атаки ЦАХАЛ уничтожил дом одного из главарей ХАМАСа. Он входил в число ответственных за нападение террористов на Израиль.