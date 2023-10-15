На границе Израиля с Ливаном усилились стычки: что происходит сейчас

Израильская армия решила изолировать территорию на границу с Ливаном

На фоне подготовки Израиля к наземной операции в Секторе Газа боевики "Хезболлы" наносят удары на границе с Ливаном. В результате атак есть погибшие и раненые.

Как сообщили арабские СМИ, "Хезболла" захватила военную базу ЦАХАЛа на границе с Израилем. На опубликованном видео можно увидеть, что флаг террористов развевается над зданием. В то же время в армии Израиля эту информацию пока не подтвердили.

В свою очередь израильская армия объявила о решении изолировать территорию на расстоянии до 4 километров от границы Ливана, сообщает издание Times of Israel. "ЦАХАЛ отмечает, что вход на территорию строго запрещен, и просит граждан быть бдительными и не заходить на эту территорию", — говорится в сообщении.

В то же время жителям населенных пунктов на расстоянии до 2 километров от границы с Ливаном приказано оставаться вблизи бомбоубежищ до дальнейшего распоряжения.

Ранее "Хезболла" нанесла удар по израильскому городу Штула. В результате обстрела со стороны террористов пятеро солдат армии Израиля получили ранения.

Город Штула на карте

Кроме того, террористическая группировка "Хезболла" взяла на себя ответственность за атаки противотанковыми управляемыми ракетами на северной границе утром 15 октября, заявив, что они стали ответом на недавние израильские удары в Ливане. Отмечается, что недавние удары Израиля стали ответом на предыдущие атаки "Хезболлы" и союзные палестинские фракции.

Также сообщается, что во время ракетных обстрелов города Штула погиб один мирный житель. В ЦАХАЛ заявили, что в ответ наносят удары по целям в Ливане.

Напомним, Израиль решил перенести начало наземной операции в секторе Газа, которую планировал в эти выходные. Причиной тому стала неблагоприятная погода.